HABER

Uşak'ta otomobil tıra çarptı: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 09:27 | Son Güncelleme

Uşak'ta otomobil tıra çarptı: 1 ölü

Uşak'ta tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, İzmir yönüne giden Yasin Erdem'in (35) kullandığı 03 YC 607 plakalı otomobil, Güre köyü Osmandede Çamlığı mevkisinde Şeref G. (55) yönetimindeki soğan yüklü 34 FC 2252 plakalı tıra arkadan çarptı.

Otomobil sürücüsü kaza yerinde hayatını kaybetti.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarılan Erdem'in cesedi, Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Tır şoförü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

PARTNER17 kiloluk ceket ağır geldi17 kiloluk ceket ağır geldi
FETÖ'cülerin gizli toplantısına polis baskınıFETÖ'cülerin gizli toplantısına polis baskını
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısıMeteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
otomobil TIR trafik kazası uşak

En Çok Okunan Haberler

ABD'de yerel gazetede FETÖ makalesi! 'Kamptan gelen sesler endişe uyandırıyor'

ABD'de yerel gazetede FETÖ makalesi! 'Kamptan gelen sesler endişe uyandırıyor'

Erdoğan açıkladı! İşte ABD'nin FETÖ'ye ödediği para

Erdoğan açıkladı! İşte ABD'nin FETÖ'ye ödediği para

Ahmet Hakan'dan sert sözler: Zıkkımın kökünü mü yiyeceğiz?

Ahmet Hakan'dan sert sözler: Zıkkımın kökünü mü yiyeceğiz?

İstanbul adaylığı için çarpıcı sözler! "Herkesin aşina olduğu bir iş kadını..."

İstanbul adaylığı için çarpıcı sözler! "Herkesin aşina olduğu bir iş kadını..."

''Milli takım benim için bitti''

''Milli takım benim için bitti''

Hatice canlı yayında frikik verince stüdyoyu terk etti

Hatice canlı yayında frikik verince stüdyoyu terk etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mehmet Barlas: Esad takıntısı ile bölücülüğe destek vermemizin sonuçları...

Mehmet Barlas: Esad takıntısı ile bölücülüğe destek vermemizin sonuçları...

Nurhan Damcıoğlu ve Huysuz Virjin'in şarkı söyleyip, bu şarkı eşliğinde ettikleri dans türü nedir? (Hadi İpucu 7 Eylül 12.30)

Nurhan Damcıoğlu ve Huysuz Virjin'in şarkı söyleyip, bu şarkı eşliğinde ettikleri dans türü nedir? (Hadi İpucu 7 Eylül 12.30)

FETÖ'cülerin gizli toplantısına polis baskını

FETÖ'cülerin gizli toplantısına polis baskını

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı

TSK: Saldırı hazırlığındaki 2 terörist öldürüldü

TSK: Saldırı hazırlığındaki 2 terörist öldürüldü

'Seri katil' Mehmet Ali Çayıroğlu 5 kişinin daha katil zanlısı çıktı

'Seri katil' Mehmet Ali Çayıroğlu 5 kişinin daha katil zanlısı çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.