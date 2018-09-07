Uşak'ta otomobil tıra çarptı: 1 ölü

Uşak'ta tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, İzmir yönüne giden Yasin Erdem'in (35) kullandığı 03 YC 607 plakalı otomobil, Güre köyü Osmandede Çamlığı mevkisinde Şeref G. (55) yönetimindeki soğan yüklü 34 FC 2252 plakalı tıra arkadan çarptı.
Otomobil sürücüsü kaza yerinde hayatını kaybetti.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarılan Erdem'in cesedi, Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Tır şoförü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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