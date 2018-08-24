Uşak'ta otomobilin sulama göletine yuvarlanması

Uşak'ın Banaz ilçesinde otomobilin gölete yuvanlanması sonucu yaşamını yitiren 4 kişiden 2'si defnedildi.
Banaz Devlet Hastanesi morgundan alınan Gönül Yanar ile Ümmühan Yanar'ın cenazeleri ilçe merkezindeki Şehit Camisine getirildi.
Kılınan namazın ardından cenazeler İslam Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Aynı kazada yaşamını yitiren Ramazan Yanar ile annesi Nazmiye Yanar'ın cenazelerinin yarın toprağa verileceği öğrenildi.
Ramazan Yanar'ın kullandığı 06 GMC 60 plakalı otomobil, Kızılhisar Köyü Sarıçam Piknik Alanı'nda virajı alamayarak yaklaşık 100 metrelik uçurumdan yuvarlanmış, araçtaki 4 kişi ölmüştü.
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