HABER

Uşak'ta otomobilin sulama göletine yuvarlanması

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 15:10 | Son Güncelleme

Banaz ilçesindeki kazada yaşamını yitirenlerden ikisi toprağa verildi

Uşak'ın Banaz ilçesinde otomobilin gölete yuvanlanması sonucu yaşamını yitiren 4 kişiden 2'si defnedildi.

Banaz Devlet Hastanesi morgundan alınan Gönül Yanar ile Ümmühan Yanar'ın cenazeleri ilçe merkezindeki Şehit Camisine getirildi.

Kılınan namazın ardından cenazeler İslam Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Aynı kazada yaşamını yitiren Ramazan Yanar ile annesi Nazmiye Yanar'ın cenazelerinin yarın toprağa verileceği öğrenildi.

Ramazan Yanar'ın kullandığı 06 GMC 60 plakalı otomobil, Kızılhisar Köyü Sarıçam Piknik Alanı'nda virajı alamayarak yaklaşık 100 metrelik uçurumdan yuvarlanmış, araçtaki 4 kişi ölmüştü.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Telefonunu açmayan sevgilisinin evini bastı! Sonrası dehşetTelefonunu açmayan sevgilisinin evini bastı! Sonrası dehşet
ek bilgi ve fotoğraflarla// Şile'de ikinci kayıp; olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandıek bilgi ve fotoğraflarla// Şile'de ikinci kayıp; olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cenaze gölet Kaza otomobil

En Çok Okunan Haberler

Burak Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu

Burak Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu

Gündemi sarsacak iddia: Rahip Brunson kiliseyi PKK’nın paravanı olarak kullandı

Gündemi sarsacak iddia: Rahip Brunson kiliseyi PKK’nın paravanı olarak kullandı

Bakan 'Fırsatçılara izin vermeyeceğiz' dedi, lahmacun kuyruğunun ardı arkası kesilmedi

Bakan 'Fırsatçılara izin vermeyeceğiz' dedi, lahmacun kuyruğunun ardı arkası kesilmedi

"Abdullah Gül için 'Hareketimize ihanet etti' demek tutarlı bir söz"

"Abdullah Gül için 'Hareketimize ihanet etti' demek tutarlı bir söz"

Ayça Erturan ahlaksız teklifi ifşa etti

Ayça Erturan ahlaksız teklifi ifşa etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan devleti yeniden yapılandırıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan devleti yeniden yapılandırıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kurban Bayramı tatili bitiyor! Milyonlarca vatandaş dönüşe geçti!

Kurban Bayramı tatili bitiyor! Milyonlarca vatandaş dönüşe geçti!

Telefonunu açmayan sevgilisinin evini bastı! Sonrası dehşet

Telefonunu açmayan sevgilisinin evini bastı! Sonrası dehşet

AK Partili Sofuoğlu'nun zor anları!

AK Partili Sofuoğlu'nun zor anları!

Birbirlerine girdiler! Sinan Oğan: Biz bu sümüklüye Okyanus Ötesi derken sen yalıyordun

Birbirlerine girdiler! Sinan Oğan: Biz bu sümüklüye Okyanus Ötesi derken sen yalıyordun

Göbeklitepe’de yangın çıktı

Göbeklitepe’de yangın çıktı

Ortalığı karıştıracak ifade! 'Melih Gökçek yargılanmalı'

Ortalığı karıştıracak ifade! 'Melih Gökçek yargılanmalı'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.