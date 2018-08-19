Uşak'ta otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Uşak'ın Eşme ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü.
Alınan bilgiye göre, Ufuk Tülü'nün (17) kullandığı plakasız motosiklet, Armutlu köyü girişinde İbrahim T. idaresindeki 64 AL 938 plakalı otomobille çarpıştı.
Motosiklet sürücüsü Tülü, kaza yerinde hayatını kaybetti.
Otomobil sürücüsü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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