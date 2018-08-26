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Uşak'ta otomobiller çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2018 11:14 | Son Güncelleme

UŞAK'ın Eşme ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı.

Uşak'ta otomobiller çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı

Feyzi DAVULCU/EŞME (Uşak), (DHA) - UŞAK'ın Eşme ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı.
Kaza, dün saat 21.00 sıralarında, İnay köyü yakınlarında meydana geldi. Eşme'den Ulubey yönüne giden Mehmet Aydın'ın (62) kullandığı 64 EP 883 plakalı otomobil, İnay köyü kavşağında karşıdan gelen Mustafa İpek (49) yönetimindeki 64 NA 617 plakalı otomobille çarpıştı. Yol kenarına savrulan araçlardaki sürücüler ve yanındakiler sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi tarafından sıkıştıkları yerden güçlükle çıkarılan otomobil sürücüsü Mehmet Aydın ile diğer araçtaki Gülhan Altuğ (43) kaza yerinde yaşamını yitirdi. Aydın'ın kullandığı araçtaki Mehmet (13) ve Sevil Aydın (34) ile diğer otomobilin sürücüsü Mustafa İpek ve yanındaki Şanize İpek (48), Sefer İpek (23), Kadir Altuğ (24) yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyiye gittiği bildirildi. Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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