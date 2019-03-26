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Uşak'ta özel kreşte otizmli çocuğa şiddet iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 12:01 | Son Güncelleme

Otizmli çocuklarının şiddete maruz kaldığını öne süren aile, suç duyurusunda bulundu - İl Milli Eğitim Müdürlüğü ise iddiaya ilişkin idari soruşturma başlattı

Uşak'ta, engelli çocuklarının, eğitim gördüğü kreşte şiddete maruz kaldığını öne süren aile, suç duyurusunda bulundu.

Baba Mustafa Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4,5 yaşındaki yaşındaki otizmli çocukları E.M'nin, yaklaşık 5 aydır kent merkezindeki bir kreşte eğitim gördüğünü söyledi.

Bulut, konuşma güçlüğü yaşayan oğlunu Perşembe günü kreşten aldığını ve eve götürdüğünü, akşam yemeğinden sonra oğlunun ayaklarında annesi tarafından morlukların fark edilmesi üzerine, kreşi arayarak durumu sorduğunu kaydetti.

Kreş yetkililerinin durumdan haberlerinin olmadıklarını söylemesi üzerine polise giderek şikayetçi olduğunu, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi ettirdikleri oğullarını eve getirdiklerini belirten Bulut, "Doktor morlukları inceledi, iki bacağında da çeşitli yerlerde morluk var. Darp raporu verdi. Olayın aydınlanmasını istiyorum. Oğlum konuşamıyor, onu bu hale getirenlerin cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Anne Leyla Bulut ise kreş yetkililerinin kendilerini savunmak için çeşitli bahaneler bulduğunu ve oğlunun kreşe gitmek istemediğini kaydederek, "Olay günü sabah başka bir rahatsızlığından dolayı oğlumu doktora götürdüm, o sabah hiçbir şey yoktu. Oğlum 1 ile 5 arası kreşte kalıyor. Ne olduysa o saatler arasında oldu." diye konuştu.

- Kreş'ten açıklama

Kreş sahibi A.Z. ise çocuğun şiddete eğilimli olması nedeniyle daha önce özel bir rehabilitasyon merkezine sevk edilmesi için girişimlerde bulunduklarını anımsatarak, kamera kayıtlarını aileyle paylaştıklarını, şiddete ilişkin bir bulgunun olmadığını savundu.

Ailenin kötü niyetli olduğunu ileri süren A.Z, konunun yargıya intikal ettiğini ifade etti.

Uşak Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin ise konuyla ilgili idari soruşturma başlattıklarını, iki müfettiş görevlendirdiklerini bildirdi.

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