Uşak'ta sağanak; karayolunun İzmir yönü kapandı

Feyzi DAVULCU/ UŞAK, (DHA)- UŞAK-İzmir karayolu etkili olan sağanak yağış nedeniyle sular altında kaldı. Karayolunun İzmir yönü, yaklaşık 1 saat ulaşıma kapalı kaldı.
Uşak'ta saat 12.30 sıralarında başlayan yağmur, ulaşımı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle, Uşak-İzmir karayolu sular altında kaldı. Karayolunun iki şeritli İzmir yönü, Huzurpark Mevkii'nde ulaşıma kapandı. Karayolunda arızalanan otomobil için ekipler çalışma başlatırken sürücüler Hacı Badem Caddesi'ne yönlendirdi. Ekipler, yaklaşık 1 saat sonra yolu ulaşıma açtı.
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