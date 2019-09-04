Uşak’ta şifa kaynağı tarhana yapımına başlandı

Tarhanası ile ünlü Uşak’ta evlerde imece usulü ile tarhana yapımına başlandı. Şifa kaynağı tarhananın, tarladan sofraya yolculuğu yaklaşık 40 gün sürerken, bu yıl ev yapımı tarhananın 30-35 TL arasında satılması bekleniyor.

Yıllar öncesinde dar gelirli insanların yemeği olan çorbanın, o zamanlarda adı darhane iken günümüzde ise tarhana adıyla anılıyor. Tarhana denince de ilk akla gelen yer Uşak oluyor.

Şifa kaynağı tarhananın tarladan sofraya yolculuğu yaklaşık 30-40 gün sürüyor. Tarhananın yapımı da bir hayli meşakkatli. Tarhana yapımında önce uygun zaman bekleniyor. Temmuz, ağustos, eylül ayları geldiğinde hazırlıklar başlıyor. Varsa bahçesinden, yoksa pazarlardan doğal yollarla üretilen domates, kuru soğan, nane ve biberin acısı, tatlısı ve salçalık olan türleri özenle seçiliyor.

Ev yapımı tarhanada aile fertlerinin en kalabalık olduğu bir zamanda kollar sıvanıyor. Yakın akrabalardan veya komşulardan yardım isteniyor. İmece usulü ile sokaktaki komşu kadınlara haber salınarak serin ve geniş bir yer seçilip, kilimler ve minderler seriliyor. Bir gün bir evin tarhanası, başka bir gün ise diğer bir evin tarhanası el birliği ile yapılıyor.