Uşak'ta silahlı kavga: 1 yaralı

Uşak'ta bir kişi tabancayla başından vurularak yaralandı.

Sabah saatlerinde Atatürk Mahallesi'nde Çivril Caddesi ile Yavuz Sultan Selim Caddesi'nin kesiştiği kavşakta Hamza Yılmaz (24) ile Ü.B. (33) arasında belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı.

Hamza Yılmaz, kavga sırasında Ü.B. tarafından tabancayla başından vuruldu.

Ü.B. olay yerinden otomobiliyle uzaklaşırken, Yılmaz çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Çalışma başlatan polis, Ü.B'yi Sarayaltı Mahallesi'nde olayda kullandığı tabancayla yakaladı.

Ü.B, gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Başından yaralanan Yıldırım'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

