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Uşak’ta silahlı kavga: 1 yaralı

01.03.2021 23:08 | Son Güncelleme:
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Uşak’ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Özdemir Mahallesi Şehit İbrahim Öztürk Sokak’ta Cengiz K.

Uşak’ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Özdemir Mahallesi Şehit İbrahim Öztürk Sokak’ta Cengiz K. (49) ve Mehmet Ç. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Mehmet Ç., yanındaki silahla Cengiz K.’yı karnından vurdu. Kendisi de yaralanan Mehmet Ç. ve arkadaşı Eyüp Can H. daha sonra olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Cengiz K.’nın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olayın ardından Karaağaç Karakolu’na giderek teslim olan Mehmet Ç. ve Eyüp Can H. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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