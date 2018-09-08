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Uşak'ta şüpheli ölüm

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 23:09 | Son Güncelleme

Uşak'ta şüpheli ölüm

UŞAK (AA) - Uşak'ın Banaz ilçesinde, tarlasına çalışmaya giden kişi ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Ahat köyü Karacöğür mevkisindeki tarlasına gitmek için evinden ayrılan Metin Kara'nın (56) ailesi, akşam saatleri olmasına rağmen Kara'nın eve dönmemesi üzerine jandarma ekiplerine haber verdi.

Jandarma ekipleri ve köy sakinleri tarafından yapılan arama sonucunda, Metin Kara'nın tarlada hareketsiz halde bulundu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kara'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Metin Kara'nın cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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Ahat Köyü İzmir Adli Tıp Kurumu şüpheli ölüm

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