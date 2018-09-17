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Uşak'ta şüpheli ölüm

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 23:38 | Son Güncelleme

16 yaşındaki lise öğrencisi yol ortasında ölü bulundu

Uşak'ta, 16 yaşındaki lise öğrencisi ölü bulundu.

Kent merkezinden geçen İzmir-Ankara karayolu üzerinde devriye görevi yapan trafik polisleri, yol üzerinde erkek cesedi gördü.

Olay yerine çağrılan takviye ekipler çevre güvenliği alırken, Cinayet Büro Amirliği ekipleri cesedin Uşak Endüstri Meslek Lisesi öğrencisi 16 yaşındaki Umut Sevindik'e ait olduğunu belirledi.

Ekipler olay yerinde inceleme yaparken, yaklaşık 100 metre ilerde "çakmak gazı" çektiğini söyleyen N.B. (16) isimli bir lise öğrencisi bulundu.

Sevindik ile aynı lisede okuduğunu söyleyen N.B, polise verdiği bilgide, arkadaşıyla akşam saatlerinde çakmak gazı çektiklerini, bir süre sonra fenalaşan arkadaşını taşıyarak yol kenarına kadar getirdiğini anlattı.

Olay yerine çağrılan ambulansla Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülen N.B, tedavi altına alındı.

İncelemenin ardından Umut Sevindik'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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