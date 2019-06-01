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Uşak'ta tekstil atölyesinde yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 10:13 | Son Güncelleme

Yangına müdahale eden bir itfaiye eri yüksekten düşerek, bir itfaiye eri de başına cisim düşmesi sonucu yaralandı - Söndürme çalışmaları sürüyor

Uşak'ta tekstil atölyesinde çıkan yangında iki itfaiye eri yaralandı.

Sarayaltı Mahallesi Nuri Şeker Caddesi'nde bulunan Mehmet Ekici'ye ait tekstil atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Uşak Belediyesi ve Karma Organize Sanayi Bölgesi'nden çok sayıda itfaiye ekibi alevlere müdahale etti.

Müdahale sırasında itfaiye eri Hüseyin Karagöz yüksekten düşerek, itfaiye eri Fatih Yurt da başına cisim düşmesi sonucu yaralandı.

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı itfaiye erlerinden Karagöz'ün vücudunda kırıklar bulunduğu, Yurt'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Söndürme çalışmaları sürüyor.

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