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Uşak’ta tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.10.2019 11:20 | Son Güncelleme

Uşak’ta tır ile otomobilin çarpıştığı kaza sonucu 2 kişi yaralandı.Kaza, İzmir yolu Organize kavşağında meydana geldi.

Uşak’ta tır ile otomobilin çarpıştığı kaza sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza, İzmir yolu Organize kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Şahin M. yönetimindeki 64 FC 192 plakalı otomobil organize sanayi bölgesinden Uşak istikametine ilerlemek üzere yola çıkacağı sırada İzmir istikametine doğru giden Mehmet Ç. idaresindeki 42 ACF 079 plakalı tır ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Şahin M. ile eşi Zuhal M., yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Şahin M. ile Zuhal M. itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilmesinin ardından tedavileri yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.
Kaza sonrası otomobilde ciddi maddi hasar oluşurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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