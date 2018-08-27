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Uşak'ta trafiğe drone ile denetleme

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2018 11:36 | Son Güncelleme

UŞAK'ta polis ekipleri, bayram tatili sonrası dönüşlerin de olması nedeniyle yoğunlaşan trafikte havadan drone ile denetim yaptı.

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA) - UŞAK'ta polis ekipleri, bayram tatili sonrası dönüşlerin de olması nedeniyle yoğunlaşan trafikte havadan drone ile denetim yaptı. İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder'in de katılımıyla Uşak- İzmir yolu Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda, sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadıkları havadan drone ile kontrol edildi. Şerit ihlali, araç kullanırken cep telefonu kullanımı, sürücü ve yolcuların emniyet kemeri kullanımı kontrol edildi. Polis ekipleri, trafik kurallarına uymayan sürücülere ceza kesti. Uşak'ta, 2017 yılına göre, 2018'deki trafik kazalarında yüzde 25 oranında azalma olduğu belirtildi. İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, "Trafik kurallarına uyma bilincinin gelişmişlik göstergesi olduğu unutulmamalıdır. Trafik kurallarına önce biz uyalım, diğerlerinin de değiştiğini göreceğiz. Trafikte hoşgörü ve saygı, birlik ve beraberliğimizin teminatıdır" dedi.

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