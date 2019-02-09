Uşak'ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Ankara-İzmir kara yolunda seyreden Sefer Arslan (51) idaresindeki 45 FZ 199 plakalı kamyona, Bilge Demirel'in (42) kullandığı 64 ND 900 plakalı otomobil arkadan çarptı.
Kazada, otomobilde sıkışan Demirel, itfaiye ekiplerinin çabasıyla çıkarıldı.
Demirel ile otomobildeki Gökhan Çoban (34) ve Deniz Özdemir (34), Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Bilge Demirel, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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