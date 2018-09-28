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Uşak'ta trafik kazası: 1 ölü, 25 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 08:59 | Son Güncelleme

Yolcu otobüsünün kamyona arkadan çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, yaralanan 25 kişi hastanelere kaldırıldı

Uşak'ın Banaz ilçesinde, yolcu otobüsünün kamyona çarpması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 25 kişi yaralandı.

Uşak'tan Ankara'ya giden Kamil Koç firmasına ait Hasan Hüseyin Eser idaresindeki 16 ABP 129 plakalı yolcu otobüsü, Paşacık köyü yakınlarında aynı yönde ilerleyen Ünal Eser'in kullandığı 45 VP 802 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Yolcu otobüsünün muavini Kadir Dağ olay yerinde hayatını kaybetti, 25 yolcu hafif yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

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