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Uşak'ta trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 02:57 | Son Güncelleme

Uşak'ta trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı

Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kütahya'nın Pazarlar ilçesinden Uşak'a gitmekte olan Osman Ünal'ın (58) kullandığı 43 TD 501 plakalı korsan taksi Uşak-İzmir kara yolunun 10. kilometredeki Çınarcık köyü yakınlarında kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Dağıstan Gölcek (41) yönetimindeki 35 GD 345 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Kazada, sürücüler ile Ali Yıldırım (41), Hatice Özkan (73), Kadir Karaköse (58), Havva Kart (57) ve Mahmut Karakoyun (58) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Havva Kart ile Mahmut Karakoyun müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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