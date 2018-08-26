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Uşak'ta trafik kazası: 2 ölü, 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 00:49 | Son Güncelleme

Uşak'ta trafik kazası: 2 ölü, 6 yaralı

Uşak'ın Ulubey ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Aydın'ın (62) kullandığı 64 EP 883 plakalı otomobil, İnay yol kavşağında Mustafa İpek (49) yönetimindeki 64 NA 617 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerden Mehmet Aydın ile diğer otomobildeki Gülhan Altuğ (43) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Aydın'ın kullandığı araçtaki 13 yaşındaki torunu Mehmet Aydın ve Sevil Aydın (34) ile diğer araçtaki Mustafa İpek (49), Şanize İpek (48), Sefer Can İpek (23) ve Kadir Altuğ (24) yaralandı.

Ulubey Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, daha sonra Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
2 ölü 6 yaralı Kaza otomobil

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