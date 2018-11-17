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Uşak'ta trafik kazası: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2018 23:20 | Son Güncelleme

Uşak'ta trafik kazası: 5 yaralı

Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında ikisi ağır 5 kişi yaralandı.

Ankara-İzmir D-300 kara yolunda Ramazan Şevk (38) idaresindeki 64 BL 635 plakalı otomobil, Uşak Otogarı yol ayrımındaki tabelaya çarptı. Savrulan otomobil aynı yönde giden Can Konuk (18) idaresindeki 35 VE 905 plakalı hafif ticari araca çarparak durdu.

Kazada, sürücü Şevk ile araçlarda bulunan Ramazan Güngör, Ali Erdem Yüksel, Mehmet Çoban ve Özgür Özel yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Şevk ve Güngör'ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından açıldı.

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Anahtar Kelimeler:
2 Ağır Yaralı trafik kazası uşak

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