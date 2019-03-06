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Uşak'ta trafik kazası sonucu hayatını kaybeden polis toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2019 18:40 | Son Güncelleme

UŞAK- İzmir karayolunda otomobiliyle geçirdiği kazada yaralanan ve yoğun bakım ünitesinde 7 gün süren yaşam mücadelesini yitiren polis memuru Emrah Toksoy'un (28) cenazesi, memleketi Siirt'in Kurtalan ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi.

KURTALAN (Siirt), (DHA)- UŞAK- İzmir karayolunda otomobiliyle geçirdiği kazada yaralanan ve yoğun bakım ünitesinde 7 gün süren yaşam mücadelesini yitiren polis memuru Emrah Toksoy'un (28) cenazesi, memleketi Siirt'in Kurtalan ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi. İzmir Güzelbahçe Bölge Trafik İstasyonu'nda görevli polis memuru Emrah Toksoy'un, izinli olduğu 26 Şubat'ta kullandığı 34 KA 7376 plakalı otomobili, Uşak- İzmir karayolunun 18'inci kilometresindeki Güre köyü yakınlarında kontrolden çıktı. Yol kenarındaki çeşmeye çarpan otomobilde yaralanan Toksoy, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yoğun bakıma alınan Toksoy, dün hayatını kaybetti. Bekar olduğu öğrenilen polis memuru Emrah Toksoy'un cenazesi yapılan otopsinin ardından memleketi Siirt'in Kurtalan ilçesine getirildi. Toksoy için Bölüktepe köyünde cenaze töreni düzenlendi. Törene; Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Siirt Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, Kurtalan Belediye Başkanı Nevzat Karaatay, İlçe Emniyet Müdürü Halil Doğanay ve çok sayıda kişi katıldı. Toksoy'un Türk bayrağına sarılı cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında gözyaşlarıyla defnedildi.

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Uşak'ta trafik kazası sonucu hayatını kaybeden polis toprağa verildiUşak'ta trafik kazası sonucu hayatını kaybeden polis toprağa verildi
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