Uşak'ta traktör devrildi: 2 ölü

Uşak'ın Banaz ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Reşadiye köyünden Şabanköyü'ne doğru ilerleyen Nadir Doğan'ın (69) kullandığı 64 FC 253 plakalı traktör, Köyiçi mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada traktörün altında kalan sürücü Doğan ile eşi Nimet Doğan (67) olay yerinde hayatını kaybetti.
Çiftin cenazesi, olay yerine gelen ambulanslarla Banaz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme başlattı.
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