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Uşak'ta uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 16:43 | Son Güncelleme

Evde yapılan aramada 490 gram "skunk" ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı

Uşak'ta düzenlenen operasyonda 490 gram "skunk" (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçti.

Atatürk Mahallesi'nde belirlenen eve düzenlenen operasyonda buzdolabının içinde 490 gram "skunk" ele geçirildi.

Evde bulunan A.A, M.M. ve E.Ç. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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