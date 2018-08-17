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Uşak'ta uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 19:21 | Son Güncelleme

459 adet uyuşturucu hap ve 1,2 gram skunk ile yakalanan 2 şüpheli, tutuklandı

Uşak'ta, 459 adet uyuşturucu hap ve 1,2 gram skunk ile yakalanan 2 şüpheli, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti.

Fevzi Çakmak Mahallesi Halil Kaya Gedik Bulvarı'nda bir otomobili durduran ekipler, yaptıkları aramada 459 adet uyuşturucu hap ile 1,2 gram skunk ele geçirdi.

Otomobilde bulunan F.A. ile C.Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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