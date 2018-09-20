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Uşak'ta uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 00:48 | Son Güncelleme

Operasyonda 9'u yabancı uyruklu 10 kişi göz altına alındı

Uşak'ta polis tarafından bir eve düzenlenen baskında, 9'u yabancı uyruklu 10 kişiyi göz altına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen yabancı uyruklu bazı şahıslara yönelik 3 aydır sürdürdüğü teknik ve fiziki takibin ardından akşam saatlerinde Kemalöz Mahallesi'nde bir eve baskın düzenledi.

Narkotik köpeği Tora eşliğinde evde gerçekleştirilen aramada 9,20 gram afyon sakızı, 7,9 gram metamfetamin, 7,35 gram eroin, 5.15 gram reçine esrar, 16,40 gram kubar esrar ile uyuşturucu içiminde kullanılan cam aletler ve 1 adet hassas elektronik tartı aleti ele geçirildi.

Operasyonda Afgan uyruklu A.B. (23), N.S. (21), B.R. (22), S.A.M. (30), M.M. (30), İran uyruklu C.T.A. (28), M.H. (30), J.J. (23), S.T.S. (24) ile Türk kadın B.C. (20) göz altına alındı.

Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
narkotik operasyon polis uyuşturucu YABANCI

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