Uşak'ta uyuşturucu operasyonu

Uşak'ta polis tarafından bir eve düzenlenen baskında, 9'u yabancı uyruklu 10 kişiyi göz altına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen yabancı uyruklu bazı şahıslara yönelik 3 aydır sürdürdüğü teknik ve fiziki takibin ardından akşam saatlerinde Kemalöz Mahallesi'nde bir eve baskın düzenledi.
Narkotik köpeği Tora eşliğinde evde gerçekleştirilen aramada 9,20 gram afyon sakızı, 7,9 gram metamfetamin, 7,35 gram eroin, 5.15 gram reçine esrar, 16,40 gram kubar esrar ile uyuşturucu içiminde kullanılan cam aletler ve 1 adet hassas elektronik tartı aleti ele geçirildi.
Operasyonda Afgan uyruklu A.B. (23), N.S. (21), B.R. (22), S.A.M. (30), M.M. (30), İran uyruklu C.T.A. (28), M.H. (30), J.J. (23), S.T.S. (24) ile Türk kadın B.C. (20) göz altına alındı.
Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Azeri iş adamı İtimat İsmailov'a kanlı infaz!
Merkel'den Türkiye ve Rusya arasında imzalanan İdlib mütabakatı hakkında flaş açıklama!
KKTC’de öğrencilerden istenenler şaşırttı! İşte o liste
Yeni Havalimanı'nın tanıtımı için piste çıkan Kenan Sofuoğlu, F-16 ile prova yarışı yaptı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD’li şirketlerin temsilcileriyle kritik görüşme
Muharrem İnce'den Erdoğan'ın 'Bizde kriz yok' sözlerine çok sert tepki
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde muhtar 17 yaşındaki kıza cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı
Diyarbakır'da korku dolu dakikalar! Pompalı tüfekle balkona çıktı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile öğrenci arasında ilginç diyalog
Telefonlarda Pegasus alarmı: Bu tehlikeye aman dikkat!
Okuyucu Yorumları 0 yorum