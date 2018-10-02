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Uşak'ta uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 18:50 | Son Güncelleme

Uşak'ta uyuşturucu operasyonu

Uşak'ta bir otomobilde ele geçirilen uyuşturucu ile ilgili sürücü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma kapsamında Ünalan Mahallesi'nde bir otomobilde arama yaptı.

Narkotik köpeği "Tora" eşliğinde yapılan aramada, arabanın çeşitli bölmelerinde 92 uyuşturucu hap, 6,5 gram sentetik uyuşturucu, 23,5 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan otomobilin sürücüsü Y.A. (35), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece "uyuşturucu madde ticareti" yapmak iddiasıyla tutuklandı.

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