Uşak'ta uyuşturucu operasyonu

Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma kapsamında, Sarayaltı Mahallesi'nde bir eve baskın düzenledi.
Narkotik köpeği "Tora" eşliğinde evde yapılan aramada değişik yerlere zulalanmış 650 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Evde gözaltına alınan H.B, A.B. ve A.G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden H.B. ile A.G. sevk edildikleri mahkemece "uyuşturucu madde ticareti" yapmak suçlamasıyla tutuklanırken, A.B ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Tutuklanan şüphelilerden A.G. hakkında, 2006 ve 2009 yıllarında Diyarbakır'da "PKK silahlı terör örgütüne üye olmak", 2014 yılında ise "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlarından işlem yapıldığı, yargı sürecinin devam ettiği öğrenildi.
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