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Uşak'ta uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 16:24 | Son Güncelleme

Kovalamaca sonucu yakalanan 4 kişi, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı

Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı.

Kente uyuşturucu madde getirileceği yönünde ihbar alan Uşak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Uşak-Ankara yolunda bir otomobili takibe aldı.

Mehmet Akif Mahallesi girişinde "dur" ihtarına uymayan otomobil, kovalamaca sonucu Şekerevleri Mahallesi'nde durduruldu.

Otomobildeki M.Y. (43), S.G. (22), M.Ş. (42) ile N.G. (41) gözaltına alındı.

Kovalamaca sırasında araçtan atılan ve içinde 444 uyuşturucu hapın bulunduğu poşet ele geçirildi.

Zanlılar, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
operasyon polis uyuşturucu

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