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Uşak'ta uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 19:41 | Son Güncelleme

Uşak'ta uyuşturucu operasyonu

Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Uşak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu hap getirileceği yönündeki ihbar üzerine harekete geçti.

Uşak-Ankara kara yolunda bir otomobili durduran ekipler, narkotik köpeği "Tora" eşliğinde yaptıkları aramada 244 uyuşturucu hap ile 11 gram esrar maddesi ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheliden biri sevk edildikleri adli makamca tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

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