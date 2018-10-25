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Uşak'ta uyuşturucuya 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2018 14:37 | Son Güncelleme

 UŞAK'ta uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 1'i kadın, 2 kişi, tutuklandı.

Uşak'ta uyuşturucuya 2 tutuklama

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)- UŞAK'ta uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 1'i kadın, 2 kişi, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, dün uyuşturucu sattığı belirlenen Fatma Ş. (33) ve Veli K.'nin (30) yakalanması için operasyon düzenledi. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda, 15 gram esrar bulundu. Gözaltına Fatma Ş. ve Veli K., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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