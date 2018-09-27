Uşak'ta yasadışı bahis operasyonu

Feyzi DAVULCU/UŞAK,(DHA)- UŞAK'ta polis, yasadışı bahis oyunu oynatan, oynayan kişilerin tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 64 işyeri denetlendi, 683 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı.

Uşak Emniyet Müdürlüğü, merkez ve ilçelerinde yasadışı bahis oyunu oynatan, oynayan şahısların tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik denetlemelerde bulundu. Denetlemelerde, 683 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı. 64 işyeri belgeleri denetlendi. Uygulama da araması olan bir kişi gözaltına alındı, bir işyerine yaşı küçük çocuk bulundurmaktan işlem yapıldı, bir işyerine de belgesiz alkol sunumu yapmaktan 4 bin 973 TL idari para cezası uygulandı.

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