HABER

Uşak'ta yediemin dolandırıcılığına 3 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 13:06 | Son Güncelleme

UŞAK'ta, işlettikleri yediemin deposu ve otoparkında bulunan hacizli araçların alım ve satımı sırasında dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen 5 kişi gözaltına alındı.

Deniz TOKAT / UŞAK, (DHA)- UŞAK'ta, işlettikleri yediemin deposu ve otoparkında bulunan hacizli araçların alım ve satımı sırasında dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen 5 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, dün kent merkezindeki bir otopark ve yediemin deposunu işleten şüphelilerin buradaki hacizli araçlar üzerinde dolandırıcılık yaptığı bilgisine ulaştı. Otoparka ve yediemin deposuna operasyon düzenleyen ekipler M.U, A.D.U, T.K, A.G. ve S.Ö'yü gözaltına aldı. Otopark ve yediemin deposunda yapılan incelemelerde, hacizli araçların bazı parçalarının sökülüp değeri düşürüldükten sonra satın alındığı, çalınan parçaların daha sonra yerine takılıp yüksek fiyatla satıldığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.D.U, M.U. ve T.K. tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

PARTNERHer evde bulunuyor! Bakın nasıl üretiliyormuşHer evde bulunuyor! Bakın nasıl üretiliyormuş
Kılıçdaroğlu, Muğla'da AK Partili seçmenlere seslendiKılıçdaroğlu, Muğla'da AK Partili seçmenlere seslendi
Bursa’ya 24 saat yaşayan muhteşem bir meydan geliyorBursa’ya 24 saat yaşayan muhteşem bir meydan geliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Karamollaoğlu'ndan 'yeni parti' açıklaması

Karamollaoğlu'ndan 'yeni parti' açıklaması

Soylu'dan flaş sözler: Kendilerine truva atları bulmuşlar

Soylu'dan flaş sözler: Kendilerine truva atları bulmuşlar

ABD'den Türkiye'ye tehdit! Gerilim tırmanıyor

ABD'den Türkiye'ye tehdit! Gerilim tırmanıyor

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

UEFA'dan Cüneyt Çakır için flaş açıklama!

UEFA'dan Cüneyt Çakır için flaş açıklama!

İstanbullu Gelin'de şok sahne! Faruk Süreyya'ya böyle yakalandı

İstanbullu Gelin'de şok sahne! Faruk Süreyya'ya böyle yakalandı

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

Akdeniz beşik gibi! Yine sallandı

Akdeniz beşik gibi! Yine sallandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'de bir ilk! Durmamak imkansız

Türkiye'de bir ilk! Durmamak imkansız

Ankara'daki evinde dev iguanayla birlikte yaşıyor

Ankara'daki evinde dev iguanayla birlikte yaşıyor

Savaş gemileri, İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti

Savaş gemileri, İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti

Çanakkale Boğazı'nda hayalet tekne alarmı! 3 sene sonra yeniden görüldü

Çanakkale Boğazı'nda hayalet tekne alarmı

İzmir'de iğrenç olay! 5 yaşındaki küçük kız annesine anlatınca ortaya çıktı

5 yaşındaki küçük kız annesine anlatınca ortaya çıktı

Osmanlı Hanedanı'na vefa! İstanbul'a gönderildi

Osmanlı Hanedanı'na vefa! İstanbul'a gönderildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.