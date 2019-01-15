Uşak'ta yoğun kar ulaşımı etkiliyor

Uşak'ta, yoğun kar kara yollarında ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kentte akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan kar, şehir merkezi ve ile bağlantı sağlayan yollarda ulaşımı aksatıyor.

Özellikle Uşak-Ankara, Uşak-Denizli ve Uşak-Kütahya kara yollarındaki trafik akışında aksamalar yaşanıyor.

Bu arada, Banaz, Sivaslı ve Ulubey ilçelerinde etkili olan fırtına ve kar nedeniyle çok sayıda köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi.

Karayolları 25'inci Şube Şefi Tuncay Güney, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ekiplerin aralıksız görev yaptığını belirtti.

Güney, zincirsiz ve kar lastiği olmayan araçlarla trafiğe çıkılmaması uyarısında da bulundu.

