Uşak’ta yolcu otobüsü kaza yaptı. Kazada 3’ü ağır 13 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

U\u015fak\u2019ta yolcu otob\u00fcs\u00fc kaza yapt\u0131. Kazada 3\u2019\u00fc a\u011f\u0131r 13 ki\u015fi yaraland\u0131. Olay yerine \u00e7ok say\u0131da sa\u011fl\u0131k ekibi sevk edildi.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER Kubilay Aka'n\u0131n mesajlar\u0131n\u0131 if\u015fa etmi\u015fti! \u00d6yle pozlar vermi\u015f ki...Akhisar merkezli 5.4 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcndeki deprem bir\u00e7ok ilde hissedildi (6)Beyo\u011flu\u2019nda iki farkl\u0131 adrese EYP at\u0131ld\u0131
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