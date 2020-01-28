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Uşak’taki cinayete ilişkin 2 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 15:11 | Son Güncelleme

Uşak’ın Banaz ilçesinde Ferdi Gürpınar’ı tartışma sonucu av tüfeğiyle vurarak öldüren Y.B.S ve kardeşi tutuklandı.Uşak’ın Banaz ilçesi Derbent köyünde 26 Ocak tarihinde aralarında ki konuşmanın tartışmaya dönüşmesi üzerine Y.B.S arkadaşı olduğu öne sürülen Ferdi Gürpınar’ı av tüfeği ile vurmuştu.

Uşak’ın Banaz ilçesinde Ferdi Gürpınar’ı tartışma sonucu av tüfeğiyle vurarak öldüren Y.B.S ve kardeşi tutuklandı.
Uşak’ın Banaz ilçesi Derbent köyünde 26 Ocak tarihinde aralarında ki konuşmanın tartışmaya dönüşmesi üzerine Y.B.S arkadaşı olduğu öne sürülen Ferdi Gürpınar’ı av tüfeği ile vurmuştu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan Gürpınar hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin Y.B.S. ve kardeşini gözaltına alan jandarma ekipleri işlemleri ardından şüphelileri adliyeye sevk etti. Şüpheliler Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

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