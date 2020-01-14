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  4. Uşak’taki cinayetle ilgili 2 kişi tutuklandı

Uşak’taki cinayetle ilgili 2 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 21:36 | Son Güncelleme

Uşak’ta 26 yaşındaki Resul Aslan’ı evinde tabancayla vurarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.Olay, Işık Mahallesi 4.Burak Sokak’taki Seyr-i Tepe adlı apartmanın zemin katında geçtiğimiz günlerde meydana geldi.

Uşak’ta 26 yaşındaki Resul Aslan’ı evinde tabancayla vurarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, Işık Mahallesi 4.Burak Sokak’taki Seyr-i Tepe adlı apartmanın zemin katında geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Zemin katta oturan 26 yaşındaki Resul Aslan evde tek olduğu sırada 2 kar maskeli şahıs tarafından tabancayla vuruldu. Evli ve 1 çocuk babası olan Resul Aslan, göğsüne aldığı 7.65 milimetre büyüklüğündeki 2 kurşun sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.
Olayın ardından Balıkesir’de yakalanan şüpheliler Uşak’a getirildi. Zanlılardan M.Ü.Y. (19) ve E.Y. (27) tutuklanarak cezaevine gönderilirken E.G (21) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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