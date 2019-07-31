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Uşak'taki cinsel saldırı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 11:12 | Son Güncelleme

Özel bir rehabilitasyon ve bakım merkezinde kalan engelli kadının ölümünün ardından cinsel saldırı şüphesiyle başlatılan soruşturmada 23 kişinin ifadesine başvuruldu

Uşak'ta özel bir rehabilitasyon ve bakım merkezinde kalan engelli kadının ölümünün ardından cinsel saldırı şüphesiyle başlatılan soruşturmada 23 kişinin ifadesi alındı.

Özel bir rehabilitasyon ve bakım merkezinde 21 Temmuz'da rahatsızlanarak toksit zehirlenme şüphesiyle Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen, hastanede yapılan kontrollerin ardından bağırsak düğümlenmesi şüphesiyle ameliyata alınan ve daha sonra yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitiren zihinsel engelli Beyhan A'nın (27) ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

Yapılan doktor muayenesinde cinsel saldırı emarelerinin bulunması üzerine cesedi İzmir Adli Tıp Kurumuna yollanan kadının kaldığı özel rehabilitasyon ve bakım merkezinde çalışan 23 kişinin Uşak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerince ifadeleri alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, engelli kadının kesin ölüm nedeni ve cinsel saldırıya maruz kalıp kalmadığı İzmir Adli Tıp Kurumunun hazırlayacağı raporla ortaya çıkacak.

Öte yandan, Uşak Valiliğinin özel rehabilitasyon ve bakım merkezi ile ilgili başlattığı idari soruşturma ise sürüyor.

-Olay

Uşak'ta özel bir rehabilitasyon ve bakım merkezinde kalan zihinsel engelli Beyhan A. (27) rahatsızlanarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülmüş, ameliyata alınan kadın kaldırıldığı yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitirmiş, doktor muayenesinde cinsel saldırı emarelerinin bulunması üzerine kadının cesedi İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.

Genç kadın, Çanakkale'de toprağa verilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
cinsel saldırı engelli ölüm Savcılık

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