Uşak’taki davada FETÖ’nün sözde ’bürokrasi imam yardımcısı’ Sesli’ye 15 yıl hapis cezası (1)

Uşak’ta FETÖ’nün mali yapılanmasına yönelik görülen davada karar açıklandı. Örgütün sözde "bürokrasi imam yardımcısı" olduğu iddia edilerek yargılanan iş adamı Hazim Sesli’ye 15 yıl hapis cezası verildi.
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