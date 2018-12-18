Uşak'taki gerginlikte 27 gözaltı daha

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)- UŞAK'ın Eşme ilçesinde, Özgür E. ve Evren K.'nin bıçakla yaralanmasının ardından yaşanan gerginlik sonrası gözaltına alınan 6 Suriyelinin polisteki işlemleri sürüyor. Öte yandan olayları provoke ettikleri gerekçesiyle haklarında savcılık tarafından gözaltı kararı çıkartılan 36 kişiden 27'si de polis tarafından yakalandı. 9 kişinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Eşme'nin Şehit Ali Bey Mahallesi'ndeki Eşme Kapalı Pazaryeri karşısında geçen 16 Aralık'ta saat 22.00 sıralarında, 1,30 promil alkollü olan Özgür E. ve Evren K. ile 10 kişilik Suriyeli grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada biri oto yedek parçacısında çalışan Özgür E. kalçasından ve oto elektrikçiliği yapan Evren K. ise kolundan yaralandı. Yaralanan 2 kişi, ambulanslarla Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alınırken Suriyeli grup kaçtı. Yaralılardan Özgür E.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın duyulmasının ardından ilçede toplanan 100 kişilik bir grup, 'Eşme'de Suriyeli istemiyoruz' sloganı atarak, Suriyelilerin evlerinin bulunduğu olay yerinin 3 sokak ilerisindeki bölgeye yürümek istedi. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Uşak il merkezinden de çok sayıda çevik kuvvet ve jandarma ekibi de takviye olarak Eşme'ye gönderildi. Güvenlik güçleri, öfkeli kalabalığın Suriyelilerin evlerine yaklaşmalarına izin vermedi.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Uşak İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve Uşak İl Jandarma Komutanı Albay Yalçın Baysal da ilçeye gidip, bilgi aldı, öfkeli kalabalıkla konuşup, sakinleştirmeye çalıştı. Kalabalık, daha önce de ilçede benzer olaylar yaşandığını belirtip, Suriyelileri ilçede istemediklerini belirtti. Vali Kocabıyık'ın gerekenin yapılacağını söylemesi üzerine ikna olan kalabalık, dağıldı. Olayların yatışmasının ardından polis, kavgaya karışan Suriyeli toplam 6 kişiyi gözaltına aldı.

SURİYELİLER'İN EVLERİNİ TAŞLADILAR

Dün akşam Eşme Kent Meydanı'nda bu defa yaklaşık 200 kişilik bir grup toplandı, sloganlar atarak Suriyelilerin yaşadığı Şehit Ali Bey Mahallesi'ne yürüdü. Öfkeli kalabalık, buradaki Suriyelilere ait evleri taş yağmuruna tuttu. Atılan taşlar nedeniyle evlerin camları kırılırken, maddi hasar meydana geldi. 'Robokop' kıyafetli jandarmalar evlerin önüne barikat kurup, öfkeli kalabalığın daha fazla taş atmasını engelledi.

Uşak İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, kalabalığı sakin olmaları konusunda megafonla uyardı. Kalabalık, hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu. Daha sonra Eşme Kapalı Pazaryeri'ne geçen kalabalığa seslenen İl Emniyet Müdürü Ergüder, oturma izni olmayan 53 Suriyelinin ilçeden tahliye edildiğini söyledi. Yaklaşık 2 saat süren gerginliğin ardından, güvenlik güçleri tarafından ikna edilen kalabalık dağıldı.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık da Eşme'ye gelerek Kaymakamlık binasında İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yalçın Baysal'dan bilgi aldı.

36 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Öte yandan, ilçede yaşanan gerginlik sonrası, olaylar sırasında çekilen kamera görüntüleri ile sosyal medya paylaşımları incelendi. Halkı provoke ettikleri ve olaylara karıştıkları gerekçesiyle 36 kişi hakkında, savcılık tarafından gözaltı kararı verildi. Haklarında gözaltı kararı bulunan şüphelilerden 27'si polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan 27 kişi Uşak Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Diğer 9 kişinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İlk gün yaşanan olayların ardından gözaltına alınan 6 Suriyelinin de polisteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.