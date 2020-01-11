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  4. Uşak’taki kanlı infazın zanlıları Balıkesir’de yakalandı

Uşak’taki kanlı infazın zanlıları Balıkesir’de yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 20:47 | Son Güncelleme

Uşak’ta 26 yaşındaki Resul Aslan’ı evinde tabanca ile vurarak öldüren 3 şüpheli üzerlerinde suç aletleriyle birlikte Balıkesir emniyeti tarafından yakalandı.Olay Işık Mahallesi 4.Burak Sokak’taki Seyr-i Tepe adlı apartmanın zemin katında öğle saatlerinde meydana geldi.

Uşak’ta 26 yaşındaki Resul Aslan’ı evinde tabanca ile vurarak öldüren 3 şüpheli üzerlerinde suç aletleriyle birlikte Balıkesir emniyeti tarafından yakalandı.
Olay Işık Mahallesi 4.Burak Sokak’taki Seyr-i Tepe adlı apartmanın zemin katında öğle saatlerinde meydana geldi. Apartmanın zemin katında oturan Resul Aslan evde tek olduğu sırada 2 kar maskeli şahıs tarafından tabancayla vuruldu. Evli ve 1 çocuk babası olan Resul Aslan, göğsüne aldığı 7.65 milimetre büyüklüğündeki 2 kurşun sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.
Olayın şüphelilerinden fail M.Ü.Y. ( 19), E.Y. (27) ve E.G. (21) Balıkesir Emniyeti tarafından üzerlerinde cinayeti işledikleri tabanca, kar maskesi ve eldivenlerle yakalandı.
Şüpheliler Balıkesir İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgularının ardından Uşak’a getirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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