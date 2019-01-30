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Uşak’taki kayıp yaşlı adam ölü olarak bulundu (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 02:51 | Son Güncelleme

Uşak’ta Salı günü sabahından bu yana kayıp olarak aranan 80 yaşındaki Asım Kavak, ölü olarak bulundu.

Uşak’ta Salı günü sabahından bu yana kayıp olarak aranan 80 yaşındaki Asım Kavak, ölü olarak bulundu. Kavak’ın cansız bedenini, aramaya katılan Banaz Avcılar Kulübü Derneği üyeleri buldu.
Uşak’ın Banaz ilçesinde Salı günü sabah aracıyla evden ayrılan ve kendisinden haber alınamayan 80 yaşındaki Asım Kavak isimli vatandaşın cansız bedeni dün terk edilmiş halde bulunan aracına yaklaşık bir kilometre uzakta dağlık alanda bulundu.
Almanya’nın Hamburg şehrinde yaşayan 80 yaşındaki Asım Kavak 10 gün önce memleketi Uşak’ın Banaz ilçesine geldi. 15 Ocak Salı gününün ilk saatlerinde hastaneye gitmek için 64 FR 898 plakalı aracı ile ikametinden ayrılan Kavak’tan bir daha haber alınamadı. Erkek kardeşi Ahmet Kavak’ın Salı günü akşam saatlerinde durumu polise bildirmesi üzerine ilk olarak polis arama çalışmalarına başladı. Aynı gün ilçede yoğun kar yağışı yaşanırken, polisin mobese ve güvenlik kamera kayıtlarını incelemesinde Kavak’ın Uşak istikametine döndüğü, Banaz Karayolları Şubesine uğrayıp hastane yol tarifi aldığı öğrenildi. Banaz polisi aramalarını hastane tarafına yoğunlaştırınca yaşlı adamın kullandığı otomobili terk edilmiş halde hastaneye yakın bir mesafede buldu. Buna müteakip olarak AFAD, jandarma, polis ve vatandaşlar bölgede geniş çaplı arama başlattı, havadan drone ile de bölge incelendi. Dün akşam geç saatlere kadar süren çalışmalar sonuç vermeyince arama çalışmalarına ara verildi.
Bu sabah genişletilmiş ekiplerle tekrar arama başlatıldı. Arama çalışmalarına katılan Banaz Avcılar Kulübü Derneği üyeleri yaşlı adamın cansız bedenini terk edilen aracına bir kilometre uzaklıkta dağlık alanda kar içinde buldu.
Olay yerinde yapılan incelemede yaşlı adamın vücudunda herhangi darp veya yaralama izine rastlanılmazken, savcının incelemesinin ardından Asım Kavak’ın cesedi adli tıp morguna gönderildi.

Uşak’taki kayıp yaşlı adam ölü olarak bulundu (2)

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