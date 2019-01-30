Uşak’taki kayıp yaşlı şahıs ölü olarak bulundu

Uşak’ta Salı günü sabahından buyana kayıp olarak aranan 80 yaşındaki Asım Kavak ölü olarak bulundu.

Uşak’ın Banaz ilçesinde Salı günü sabah aracıyla evden ayrılan ve kendisinden haber alınamayan 80 yaşındaki Asım Kavak isimli yaşlı vatandaştan kötü haber geldi. Dün aracı terk edilmiş halede bulunan yaşlı adam için yapılana aramalardan sonuç alınamamıştı. Bu sabah erken saatlerde tekrar başlanan arama çalışmalarında Banaz Avcılar Kulübü Derneği üyeleri tarafından yaşlı adamın cansız bedeni aracına bir km mesafede bulundu.

Olay yerinde savcının incelemesi devam diyor.

