HABER

Uşak’taki kazada ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 09.02.2019 15:09 | Son Güncelleme

Uşak’ta dün gece meydana gelen trafik kazasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan sürücü hayatını kaybetti.Dün gece yaşanan kazada, Uşak merkez Selçuklu battı çıktı kavşağında Bilge Demirel idaresindeki içerisinde 3 kişinin bulunduğu 64 ND 900 plakalı araç İzmir yönüne doğru seyir halindeyken, Sefer Arslan idaresindeki 45 FZ 199 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Uşak’taki kazada ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti

Uşak’ta dün gece meydana gelen trafik kazasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan sürücü hayatını kaybetti.
Dün gece yaşanan kazada, Uşak merkez Selçuklu battı çıktı kavşağında Bilge Demirel idaresindeki içerisinde 3 kişinin bulunduğu 64 ND 900 plakalı araç İzmir yönüne doğru seyir halindeyken, Sefer Arslan idaresindeki 45 FZ 199 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kaza sonrası araç sürücüsü Bilge Demirel, şoför mahallinde sıkışarak ağır yaralandı. Sıkıştığı yerden uzun uğraşlar sonucu çıkarılan Demirel, Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakıma kaldırıldı. Demirel’in yapılan müdahalelere rağmen öğlen saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.
Öte yandan, kazada yaralanan 2 kişinin tedavisi devam ediyor.

Uşak’taki kazada ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti

Dersin ortasından yerinden kalktı ve...Korkunç anlar Dersin ortasından yerinden kalktı ve...Korkunç anlar
Kapıkule’de yakalanan dev uyuşturucuyla ilgili şebeke lideri yakalandıKapıkule’de yakalanan dev uyuşturucuyla ilgili şebeke lideri yakalandı
Esrarı bidonlara koyup güvercin damında saklamışEsrarı bidonlara koyup güvercin damında saklamış
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cinsel istismara uğramıştı! Günlüğünde korku dolu satırlar

Cinsel istismara uğramıştı! Günlüğünde korku dolu satırlar

Ünlü futbolcunun Ciciş Ceyda'ya attığı mesajlar ifşa oldu!

Ünlü futbolcunun Ciciş Ceyda'ya attığı mesajlar ifşa oldu!

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Tolgay Arslan için flaş iddia

Tolgay Arslan için flaş iddia

Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Yakalandı

Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Yakalandı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

Günün en acı fotoğrafı

Günün en acı fotoğrafı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kan donduran sözler: Spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilemiyorum

Spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilmiyorum

Vahşet! Her yerde aranıyordu, cesedi parçalanarak torbalara konulmuş

Vahşet! Her yerde aranıyordu, parçalanarak torbalara konulmuş

39 yaşındaki babadan öz kızına cinsel istismar! 'Geceleri yanıma gelip...'

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

Bu nasıl vicdansızlık! Teneşir masası üzerinde ölü bebek bulundu

Bu nasıl vicdansızlık! Teneşir masası üzerinde ölü bulundu

Nevşehir-Kayseri karayolunda feci kaza: 2 ölü

Feci kaza! Ardında bu görüntü kaldı

İstanbul'daki havalimanında çok acı olay! Anne ve babası yıkıldı

Atatürk Havalimanı'nda çok acı olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.