HABER

Uşak'taki kazada yaralanan kadın yaşam mücadelesini kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 20:17 | Son Güncelleme

Uşak'taki kazada yaralanan kadın yaşam mücadelesini kaybetti

Uşak'ın Karahallı ilçesinde 4 gün önce meydana gelen kazada ağır yaralanan Fatma Atak (52) yaşamını yitirdi.

Çokaklı köyünde babası ve kızıyla otobüs beklerken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Atak, tedavi gördüğü Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Karahallı ilçesinde 14 Kasım'da Sema Vural Öztürk idaresindeki otomobil, Çokaklı köyü girişinde kontrolden çıkarak yol kenarında otobüs bekleyen Muzaffer Atak (78), kızı Fatma Atak (52) ve torunu Hatice Nur Atak'a, daha sonra da elektrik direğine çarpmıştı.

Kazada Muzaffer Atak olay yerinde yaşamını yitirmiş, Fatma ile kızı Hatice Nur Atak yaralanmıştı.

PARTNER Çalışmadan da emekli olabilirsiniz! Çalışmadan da emekli olabilirsiniz!
Türkiye’de Kişisel Verilerin Takibi 'Büyük Birader' Yolunda mı?Türkiye’de Kişisel Verilerin Takibi 'Büyük Birader' Yolunda mı?
Siirt’te kaldırıma çarpan araç takla attı: 2 yaralıSiirt’te kaldırıma çarpan araç takla attı: 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hastane Kaza otomobil

En Çok Okunan Haberler

Sakarya'dan kahreden haber! İki kardeş hayatını kaybetti

Sakarya'dan kahreden haber! İki kardeş hayatını kaybetti

Yer: İstanbul... Yeniden ortaya çıktılar

Yer: İstanbul... Yeniden ortaya çıktılar

Erdoğan'dan dikkat çeken 'petrol' açıklaması

Erdoğan'dan dikkat çeken 'petrol' açıklaması

Katliam yapmıştı! Tüm detayları mahkemede anlattı

Katliam yapmıştı! Tüm detayları mahkemede anlattı

Bakan Soylu'dan Tunceli'yle ilgili dikkat çeken sözler!

Bakan Soylu'dan Tunceli'yle ilgili dikkat çeken sözler!

İran gösterilerde 12 kişinin öldüğünü açıkladı, ABD'yi kınadı

İran gösterilerde 12 kişinin öldüğünü açıkladı, ABD'yi kınadı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Pompalı dehşet! Eski eşini yaraladı, sevgilisini öldürdü

Pompalı dehşet! Eski eşini yaraladı, sevgilisini öldürdü

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Manisa’da karbonmonoksit zehirlenmesi: 3 ölü

Karbonmonoksit mi? 3 kişi ölü bulundu

ABD'de alışveriş mağazasına silahlı saldırı: 3 ölü

ABD'de AVM'ye silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var!

Şoke eden ayrıntılar! Çocuklara bunu yaptırdı

Şoke eden ayrıntılar! Çocuklara bunu yaptırdı

Son dakika! Bakan Çavuşoğlu: Eğer buralar teröristlerden temizlenmezse harekatı başlatacağız

Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklamalar

Bebeklerinin cansız bedenini hastaneye getirip, 'Bu öldü, bunu alın' dediler!

Bebeklerinin cansız bedenini hastaneye getirip, 'Bu öldü, bunu alın' dediler!

Korkunç olay! 4 aylık eşini kazakla boğduktan sonra kayınvalidesini aradı

Korkunç olay! 4 aylık eşini kazakla boğduktan sonra kayınvalidesini aradı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.