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Uşak'taki silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 12:21 | Son Güncelleme

Eşme ilçesinde bir kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı

Uşak'ın Eşme ilçesinde bir kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili bir şüpheli yakalandı.

Bir büfeye düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili soruşturma yürüten polis ekipleri, olayın faili olduğu öne sürülen Y.Y'yi belirlenen adreste gözaltına aldı.

Olayda kulanıldığı iddia edilen pompalı tüfeğe de el konuldu.

Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

İlçe merkezinde pazar yerindeki bir büfeye dün gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda büfede müşteri olarak bulunan Hasan Çetin, Mehmet Coşkun ve Ozan Yavaşça yaralanmıştı. Yaralılardan Hasan Çetin kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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