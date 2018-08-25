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Uşak'taki silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 11:35 | Son Güncelleme

Uşak'taki silahlı saldırı

Uşak'ın Eşme ilçesinde bir büfeye düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan iki kişiden biri tutuklandı.

Önceki gün bir büfeye düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili yakalanan A.Ö. ile Y.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden A.Ö. tutuklanırken, Y.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Olay

İlçe merkezinde pazar yerindeki bir büfeye önceki gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırıda büfede müşteri olarak bulunan Hasan Çetin, Mehmet Coşkun ve Ozan Yavaşça yaralanmış, yaralılardan Hasan Çetin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Polis, zanlılar A.Ö'yü Denizli'de, Y.Y'yi ise Eşme ilçe merkezinde gözaltına almıştı.

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