Uşak’taki tarihi camide Mevlit Kandili ihya edildi

Uşak’ta Mevlit Kandili, Ulu Camii’nde yatsı namazının ardından dualarla kutlandı. Namazın bitiminde camiden çıkanlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (SAV) dünyaya gelişinin kutlandığı Mevlit Kandili dolayısıyla Mevlid-i Nebi programı düzenlendi. Vatandaşlar tarihi cami olan Ulu Cami’yi doldurarak, bu özel geceyi dualarla ihya etti. Mübarek geceyi dualar eşliğinde ibadet ederek geçiren vatandaşlar, tarihi bir gün yaşarken, programda Kur’an-ı Kerim okundu, dini sohbetler yapıldı.

Mübarek gecede ibadetini camide gerçekleştiren Mustafa Dağlı, “Hz. Peygamberimizin bugün doğum günü. Bütün Müslüman alemlerine hayırlı uğurlu gelecek günler diliyorum. Tüm Müslümanlara Allah güç versin, doğru yoldan ayırmasın” şeklinde konuştu.

Mevlit Kandili’nin Hz Muhammed’in doğduğu gün olması açısında özel bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Fırat Akay, “Mevlit Kandilini bugün Uşak Ulu Cami’de yatsı namazı sonrası düzenlenen programla, Peygamber Efendimize salavatlarla, dualarla, gerçekleştirdiğimiz ibadetlerle kutladık. Allah herkesin Mevlit Kandilini mübarek eylesin” dedi.

İbadetini tarihi camiye gelerek gerçekleştiren Kerim Er, “Bu gecenin önemini izah etmemiz mümkün değil. Ulu Camii gibi tarihi bir yerde namazımızı kıldık, Allah kabul etsin. Rabbimiz inşallah Peygamber Efendimizin de şefaatine nail eylesin. Allah tüm İslam aleminin bu mübarek gecesini hayırlı eylesin” diye konuştu.

