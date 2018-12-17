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Uşak'taki tehlikeli gerginlikte 4 Suriyeli gözaltında

YAŞAM HABERLERİ  | 17.12.2018 13:48 | Son Güncelleme

UŞAK'ın Eşme ilçesinde, Özgür E. ve Evren K.'nin bıçakla yaralanmasının ardından yaşanan gerginlik sonrası gözaltına alınan 4 Suriyeli'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Uşak'taki tehlikeli gerginlikte 4 Suriyeli gözaltında

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)- UŞAK'ın Eşme ilçesinde, Özgür E. ve Evren K.'nin bıçakla yaralanmasının ardından yaşanan gerginlik sonrası gözaltına alınan 4 Suriyeli'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavileri süren 2 yaralıdan Özgür E.'nin hayati tehlikesini devam ettiği öğrenildi.
Eşme'nin Şehit Ali Bey Mahallesi'ndeki Eşme Kapalı Pazaryeri karşısında dün saat 22.00 sıralarında, 1,30 promil alkollü olan Özgür E. ve Evren K. ile 10 kişilik Suriyeli bir grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada, oto yedek parçacısında çalışan Özgür E. kalçasından, oto elektrikçisi Evren K. ise kolundan yaralandı. Yaralanan 2 kişi ambulanslarla Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alınırken Suriyeli grup kaçtı. Yaralılardan Özgür E.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Olayın duyulmasının ardından ilçede toplanan 100 kişilik grup, 'Eşme'de Suriyeli istemiyoruz' sloganı atarak, Suriyeliler'in evlerinin bulunduğu olay yerinin 3 sokak ilerisindeki bölgeye yürümek istedi. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Uşak il merkezinden de çok sayıda çevik kuvvet ve jandarma ekibi de takviye olarak Eşme'ye gönderildi. Güvenlik güçleri öfkeli kalabalığın Suriyeliler'in evlerine yaklaşmalarına izin vermedi.
Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Uşak İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve Uşak İl Jandarma Komutanı Albay Yalçın Baysal da ilçeye gidip, bilgi aldı, öfkeli kalabalıkla konuşup, sakinleştirmeye çalıştı. Kalabalık, daha önce de ilçede benzer olaylar yaşandığını belirtip, Suriyeliler'i ilçede istemediklerini belirtti. Vali Kocabıyık'ın gerekenin yapılacağını söylemesi üzerine ikna olan kalabalık, dağıldı.
Olayların yatışmasının ardından polis, kavgaya karışan Suriyeli 4 kişiyi gözaltına aldı. Eşme İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Suriyeli şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Eşme Belediye Başkanı AK Parti'li Hacı Mustafa Çetin, Eşmeliler'den sağduyulu olmalarını isteyip, "Alkollü iki kişi, Suriyeliler yolda yürürken içlerindeki kadına otomobille hafif şekilde sürtmüş. Bunun üzerine taraflar arasında kavga çıkmış. İki kişi kavgada bıçakla yaralandı. Yaralama olayını gerçekleştirdiği ileri sürülen Suriyeli ile 3 yakını gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. Halkımızdan sakin olmalarını istiyoruz. Gereken neyse yapılacaktır" dedi.
Öte yandan polis, Suriyeliler'in evlerinin bulunduğu bölgede, tekrar olası bir gerginliğin yaşanabilme ihtimali üzerine önlemlerini sürdürüyor.

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Uşak'taki tehlikeli gerginlikte 4 Suriyeli gözaltında

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