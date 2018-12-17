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Uşak'taki tehlikeli gerginlikte 4 Suriyeli gözaltında (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 17.12.2018 20:07 | Son Güncelleme

KALABALIK SURİYELİLERİN OTURDUĞU MAHALLEYE YÜRÜDÜ Uşak'ın Eşme ilçesinde, dün Özgür E.

Uşak'taki tehlikeli gerginlikte 4 Suriyeli gözaltında (2)

KALABALIK SURİYELİLERİN OTURDUĞU MAHALLEYE YÜRÜDÜ
Uşak'ın Eşme ilçesinde, dün Özgür E. ve Evren K.'nin Suriyeli grup tarafından çıkan tartışmanın ardından bıçakla yaralanması ile yaşanan gerginlik bu akşam da sürdü. Bugün saat 19.30 sıralarında bir araya gelen yaklaşık 300 kişi, ilçeden başka yere gönderilmelerini istedikleri Suriyeliler'in yaşadığı Şehit Ali Bey Mahallesi'ne yürümek istedi. Mahalle ve çevresinde önlem alan polis ve jandarma, kalabalığı engelledi. Ancak güvenlik güçlerinin barikatını aşan bazı kişiler Suriyelilerin oturduğu evlere taş attı. Gerginliğin artması üzerine ilçeye gelen Uşak İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, öfkeli kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı.
Ramazan ÇETİN- Feyzi DAVULCU / EŞME (Uşak), (DHA)

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Uşak'taki tehlikeli gerginlikte 4 Suriyeli gözaltında (2)Uşak'taki tehlikeli gerginlikte 4 Suriyeli gözaltında (2)Uşak'taki tehlikeli gerginlikte 4 Suriyeli gözaltında (2)

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