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Uşak'taki tehlikeli gerginlikte gözaltı sayısı 6 oldu (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 17.12.2018 23:58 | Son Güncelleme

KALABALIK DAĞILDI, ÖNLEMLER SÜRDÜRÜLÜYOR Uşak İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, galeyana gelen vatandaşları megafonla sakinleştirmeye çalıştı.

Uşak'taki tehlikeli gerginlikte gözaltı sayısı 6 oldu (3)

KALABALIK DAĞILDI, ÖNLEMLER SÜRDÜRÜLÜYOR
Uşak İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, galeyana gelen vatandaşları megafonla sakinleştirmeye çalıştı. Mahalledeki kapalı pazar yerinde toplanan vatandaşlara seslenen İl Emniyet Müdürü Ergüder, olaylara karışan 6 Suriye uyruklu kişinin gözaltına alındığını, oturma izni olmayan 53 Suriyelinin ilçeden tahliye edildiğini söyledi. Yaklaşık 2 saat süren olayların ardından kalabalık, Emniyet Müdürü Ergüder'ün ikna çabalarının ardından dağıldı. Ekiplerin ilçede olası olaylara karşı güvenlik önlemleri sürüyor.
VALİ KOCABIYIK İLÇEYE GELDİ
Olayların büyümesinin ardından ilçeye gelen Vali Funda Kocabıyık, İlçe Kaymakamlığı'nda İl Emniyet Müdürü Ergüder ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yalçın Baysal’dan bilgi aldı.
Ramazan ÇETİN - Feyzi DAVULCU/EŞME (Uşak), (DHA)

FOTOĞRAFLI

Uşak'taki tehlikeli gerginlikte gözaltı sayısı 6 oldu (3)Uşak'taki tehlikeli gerginlikte gözaltı sayısı 6 oldu (3)Uşak'taki tehlikeli gerginlikte gözaltı sayısı 6 oldu (3)Uşak'taki tehlikeli gerginlikte gözaltı sayısı 6 oldu (3)

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