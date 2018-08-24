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Uşak'taki tüfekli saldırının şüphelisi Denizli'de yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.08.2018 16:20 | Son Güncelleme

UŞAK'ın Eşme ilçesindeki büfeye otomobilden pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı saldırının şüphelisi olduğu öne sürülen A.Ö.

Uşak'taki tüfekli saldırının şüphelisi Denizli'de yakalandı

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA) - UŞAK'ın Eşme ilçesindeki büfeye otomobilden pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı saldırının şüphelisi olduğu öne sürülen A.Ö. (40), Denizli'de yakalandı.
Olay, dün saat 21.30 sıralarında, Eşme ilçesindeki pazar yeri yakınlarında meydana geldi. Otomobilin içinden büfenin önünde oturanlara pompalı tüfekle ateş açılması sonucu Hasan Çetin (27) yaşamını yitirdi. Tüfekli saldırıda Mehmet Coşkun (32) ve Ozan Yavaşça (24) ise yaralandı. Saldırının şüphelisi olduğu iddia edilen A.Ö., polisin çalışmasıyla bu sabah Denizli'de yakalandı. Gözaltına alınan A.Ö., Uşak'a getirildi. A.Ö.'nün sorgusunun sürdüğü belirtildi.
GAZİNODA TARTIŞMIŞLAR
Fransa'nın Metz kentinde yaşayan A.Ö.'nün, olaydan 1 gün önce kentteki gazinoya gittiği, işletme çalışanları Hasan Çetin ve Mehmet Coşkun'la tartıştığı öğrenildi. A.Ö.'nün, Fransa'dan memleketi Uşak'ın Eşme ilçesine tatile geldiği belirtildi.

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Uşak'taki tüfekli saldırının şüphelisi Denizli'de yakalandıUşak'taki tüfekli saldırının şüphelisi Denizli'de yakalandı

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